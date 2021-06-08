У Китаї вибухнув реактор на хімічному заводі. Відео сильної пожежі

У китайському місті Шіхецзи у вівторок, 8 червня, спалахнула потужна пожежа на заводі з виробництва полікремнію. Перед пожежею прогримів вибух, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За попередньою інформацією вибухнув кремнеземний реактор (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На опублікованих кадрах видно, як клуби диму від пожежі піднімалися на кілька десятків метрів.

Попередньо вибухнув кремнеземний реактор. Джерело: Скриншот

Попередньо вибухнув кремнеземний реактор. Джерело: Скриншот

Рятувальники, які прибули на місце, повідомили, що їм необхідна допомога додаткових підрозділів, оскільки пожежа вийшла з-під контролю.

Після вибуху почалася пожежа. Джерело: Скриншот

Даних про потерпілих і причини НП поки немає.