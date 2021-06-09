Вчені класифікували новий вид динозаврів-титанів
Австралійські вчені класифікували новий вид динозаврів, як найбільший з коли-небудь знайдених. Його виявили ще в 2007 році, повідомляє Телеграф.
Про це 8 червня пише BBC News.
Так, "Australotitan cooperensis" або "південний титан" увійшов в топ-15 найбільших динозаврів, які жили в світі.
За оцінками дослідників тварина була ростом до 6,5 метрів і довжиною 30 метрів.
Повідомляється, що його останки вперше знайшли на фермі на південному заході Квінсленда.
Протягом останніх 10 років вчені працювали над визначенням динозавра - порівнюючи його кістки з іншими динозаврами види "зауроподи".
Зауроподи харчувалися рослинами і мали значні розміри. У них були маленькі голови, дуже довгі шиї, довгі хвости і товсті, схожі на стовпи ноги. Ці динозаври бродили по континенту в крейдяний період, приблизно 92-96 млн років тому.
Команда палеонтологів назвала динозавра "Купером" під час роботи над ним в честь прилеглої до місця його знаходження річки Купер-Крік.
Вчені також зуміли усиновити зв'язок знайденого ними "австралотітана" з трьома іншими видами зауроподів - вінтонотітаном, діамантіназавром і саванназавром.