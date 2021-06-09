Вчені класифікували новий вид динозаврів-титанів

Австралійські вчені класифікували новий вид динозаврів, як найбільший з коли-небудь знайдених. Його виявили ще в 2007 році, повідомляє Телеграф.

Про це 8 червня пише BBC News.

Так, "Australotitan cooperensis" або "південний титан" увійшов в топ-15 найбільших динозаврів, які жили в світі.

За оцінками дослідників тварина була ростом до 6,5 метрів і довжиною 30 метрів.

Повідомляється, що його останки вперше знайшли на фермі на південному заході Квінсленда.

Протягом останніх 10 років вчені працювали над визначенням динозавра - порівнюючи його кістки з іншими динозаврами види "зауроподи".

Зауроподи харчувалися рослинами і мали значні розміри. У них були маленькі голови, дуже довгі шиї, довгі хвости і товсті, схожі на стовпи ноги. Ці динозаври бродили по континенту в крейдяний період, приблизно 92-96 млн років тому.

Команда палеонтологів назвала динозавра "Купером" під час роботи над ним в честь прилеглої до місця його знаходження річки Купер-Крік.

Вчені також зуміли усиновити зв'язок знайденого ними "австралотітана" з трьома іншими видами зауроподів - вінтонотітаном, діамантіназавром і саванназавром.

- A huge #dinosaur whose fossils were discovered in 2006 in #Australia has been formally identified as a specimen of a new species, named Australotitan cooperensis. (AFP) pic.twitter.com/XRKoQKFfyM - Melvis (@The_Melvis) June 8, 2021

Giant dinosaur species found in Australia, among world's largest Australotitan cooperensis was up to 30 metres long and was the largest to ever roam Australia and among the top five biggest in the world. Palaeontologists in Australia have identified a ... https://t.co/huYLNPjOh3 pic.twitter.com/bbDTnIxvqw - www.AfgNews.net (@www_AfgNews_net) June 8, 2021