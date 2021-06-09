Україна та Норвегія підписали угоду з ядерного співробітництва

Глава Міненерго України Герман Галущенко і посол Норвегії Ерік Сведала провели зустріч, в ході якої підписали меморандум про співпрацю у сфері ядерної безпеки, повідомляє Кореспондент.

Про це у вівторок, 8 червня, інформувала пресслужба відомства. Так, документ передбачає створення двосторонньої робочої групи з питань ядерної захищеності, ядерної безпеки та аварійної готовності. У завдання учасників групи буде входити обговорення пріоритетів і розробка стратегій, а також забезпечення ефективного впровадження спільних проєктів.

Крім того, в ході переговорів сторони обговорили питання співпраці у сфері енергетики, врегулювання ситуації з розрахунками за зеленим тарифом, а також розвиток водневої енергетики як один з пріоритетів на шляху до чистої енергії.

Нарешті, Галущенко і Сведала привітали співпрацю між Україною і Норвегією у сфері геологічної розвідки, зокрема проведення сейсморозвідувальних робіт у Чорному морі. При цьому одним з перспективних напрямків співпраці визначили також офшорну вітроенергетику.