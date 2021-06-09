В ОБСЄ прокоментували вихід Росії з ДОН

Глава Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде висловила співчуття у зв'язку з виходом Росії з Договору з відкритого неба (ДОН, повідомляє Кореспондент.

"Шкодую, що Росія оголосила про свій намір вийти з Договору з відкритого неба. ДОН грає важливу роль в зміцненні довіри і безпеки в Європі" , - написала Лінде в Twitter.

Водночас чинний голова додала, що Швеція продовжує закликати до повного дотримання і максимально широкої участі в договорі.