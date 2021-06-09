У штаті Вашингтон дають марихуану за укол від COVID-19

У США дуже оригінально вирішили простимулювати народ до походу на прищепні пункти, щоб отримати укол вакцини проти коронавірусу. У штаті Вашингтон, наприклад, пообіцяли всім хто вколовся видати по косячку (самокрутка з марихуаною – Ред, повідомляє Страна.ua.

Так, рада штату Вашингтон з регулювання продажу спиртних напоїв та канабісу офіційно заявила, що всі, хто має ліцензію на торгівлю марихуаною, можуть видавати самокрутки всім охочим дорослим, які отримають щеплення від коронавірусу в спеціальному павільйоні магазину, передає USA Today.

Хоча в штаті Вашингтон і досить високі показники вакцинації, проте останнім часом вони почали знижуватися, і ініціатива "косяки за щеплення" ("Joints for Jabs" - Ред.) Є "останнім і вирішальним стимулом до вакцинації". Незвичайна соціальна акція триватиме до 12 липня.

Раніше та ж рада прийняла рішення про безкоштовне надання коктейлів, вина або пива людям старше 21 років, які зробили щеплення проти ковіду.