5 речей базового гардероба цього літа

Кожного року у літніх модних колекціях з'являються новинки, які необхідно придбати, щоб бути в тренді. Літо 2021 відрізняється соковитими відтінками, проте базові кольори також залишаються популярними, повідомляє Обозреватель.

﻿5 необхідних речей у літньому гардеробі. Базовий арсенал одягу, який можна носити кожен день – найзручніший варіант у теплу пору.

Базові короткі шорти – найактуальніший літній одяг. Стильними вважаються фасони з акцентом на талії та широким поясом. Однотонні тканини яскравих або класичних кольорів можна поєднувати з футболкою, сорочкою чи майкою.

Шорти з завищеною талією по душі усім дівчатам
Шорти з завищеною талією по душі усім дівчатам.

Футболки зі зміщеною лінією плеча в тренді вже багато років. Оверсайз фасон пасує до класичного костюма, спортивних шортів та будь-якого іншого образу. Перевагу слід віддати стриманим відтінкам: білий, чорний та піщаний.

Оверсайз футболки і майки з об'ємними плечима
Оверсайз футболки і майки з об'ємними плечима.

Кожного сезону у модних колекціях з'являються образи з білими сорочками, адже вони є основою будь-якого вбрання. Влітку 2021 з'явилися яскраві кольори: мандарин, бордо, бірюза, електрик та рожевий.

Оверсайз сорочки пасують на будь-яку фігуру
Оверсайз сорочки пасують на будь-яку фігуру.

Стильна спідниця забезпечить трендові яскраві образи на увесь сезон. Дизайнери прикрашають багато елементів одягу фактурними ґудзиками.

Спідниці на ґудзиках міді довжини актуальні цьогоріч
Спідниці на ґудзиках міді довжини актуальні цьогоріч.

У 2021 році капелюхи – must have у жіночому гардеробі. Для класичних образів слід обирати лаконічний солом'яний капелюх, а для більш повсякденних – спортивну панаму.

Капелюхи і панами в треді у 2021 році
Капелюхи і панами в тренді у 2021 році.

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