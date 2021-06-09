5 речей базового гардероба цього літа

Кожного року у літніх модних колекціях з'являються новинки, які необхідно придбати, щоб бути в тренді. Літо 2021 відрізняється соковитими відтінками, проте базові кольори також залишаються популярними, повідомляє Обозреватель.

﻿5 необхідних речей у літньому гардеробі. Базовий арсенал одягу, який можна носити кожен день – найзручніший варіант у теплу пору.

Базові короткі шорти – найактуальніший літній одяг. Стильними вважаються фасони з акцентом на талії та широким поясом. Однотонні тканини яскравих або класичних кольорів можна поєднувати з футболкою, сорочкою чи майкою.

Шорти з завищеною талією по душі усім дівчатам.

Футболки зі зміщеною лінією плеча в тренді вже багато років. Оверсайз фасон пасує до класичного костюма, спортивних шортів та будь-якого іншого образу. Перевагу слід віддати стриманим відтінкам: білий, чорний та піщаний.

Оверсайз футболки і майки з об'ємними плечима.

Кожного сезону у модних колекціях з'являються образи з білими сорочками, адже вони є основою будь-якого вбрання. Влітку 2021 з'явилися яскраві кольори: мандарин, бордо, бірюза, електрик та рожевий.

Оверсайз сорочки пасують на будь-яку фігуру.

Стильна спідниця забезпечить трендові яскраві образи на увесь сезон. Дизайнери прикрашають багато елементів одягу фактурними ґудзиками.

Спідниці на ґудзиках міді довжини актуальні цьогоріч.

У 2021 році капелюхи – must have у жіночому гардеробі. Для класичних образів слід обирати лаконічний солом'яний капелюх, а для більш повсякденних – спортивну панаму.