У Києві показали електромобілі для аграріїв

Компанія «Агсолко Україна» на виставці «Агро 2021» в Києві представила велику експозицію, на якій можна було побачити і електромобілі, повідомляє Автоцентр.

З 8 по 11 червня в Києві проходить Міжнародна агропромислова виставка «Агро 2021», на якій можна побачити не тільки трактори і комбайни, а й вантажопасажирський транспорт, в тому числі на електротязі.

І тому приклад компанія «Агсолко Україна», яка презентувала два електромобіля - китайського виробника Eagle. Це т. зв. «гольф-кари», які на стенді представлені двома моделями. Перша з них - 4-місна, має повний привід, лебідку і оснащена додатковим освітленням, а також власниками під рушниці.

Запас ходу машини - до 80 км при 20 км/год, а максимальна швидкість - 32 км/год. Кліренс становить 400 мм. Електрокар може долати підйоми крутизною до 45%. Вартість машини стартує від 15 тис. доларів.

Друга модель більше підходить для звичайних доріг, так як має привід тільки на задні колеса. Вона двомісна, ззаду встановлений кузов на 400 кг, а на даху є сонячні батареї. Вартість такої машини стартує від 12 тис. доларів.

На складі також є 4-місні версії в різній комплектації. Запас ходу досягає 80 км. Максимальна швидкість - 35-40 км/год. Сонячні батареї на даху допомагають зарядити автомобіль за 2 - 3 години.