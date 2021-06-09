У Лос-Анджелесі черниця вкрала більше $ 800 тис. на азартні ігри

Монахиня з Лос-Анджелеса визнала себе винною в крадіжці понад 800 тис. доларів для оплати азартних ігор, пишуть іноземні ЗМІ.

79-річна черниця Мері Маргарет Кройпер з Лос-Анджелеса була звинувачена за статтею в шахрайстві з використанням електронних засобів, а також у відмиванні грошей.

Прокурори заявили, що в угоді про визнання вини, нині вже вийшовша на пенсію директор початкової школи і за сумісництвом черниця визнала, що за десятиліття, що закінчилося в 2018 році, вона привласнила близько 835 тис. доларів у вигляді пожертвувань, плати за навчання і гонорарів з католицької школи Св. Джеймса в передмісті Лос-Анджелеса.

У своїй угоді про визнання вини Кройпер повідомила, що гроші йшли на оплату особистих витрат, які включали витрати по кредитній карті і "великі витрати на азартні ігри в казино" .

Кройпер загрожує до 40 років позбавлення волі у федеральній в'язниці.

У заяві її адвокатів говорилося, що Кройпер "дуже шкодувала про те, що трапилося" і співпрацювала з правоохоронними органами та Римо-католицької архієпископа Лос-Анджелеса.