"Плівки Єрмака": суд відмовив у позові про наклеп проти Лероса

Печерський суд Києва відмовив братові глави Офісу президента – Денису Єрмаку в позові проти народного депутата Гео Лероса у справі про так звані "плівки Єрмака". Брат глави ОП хотів визнати записані Леросом розмови про "торгівлю кадровими призначеннями" наклепом, але суд йому відмовив, повідомляє Ліга.net.

У рішенні суд нагадав про те, що за оцінні судження до відповідальності притягнути не можна – це можна зробити лише за публікацію фактичних тверджень. Однак чим є оприлюднені Леросом "плівки Єрмака" – оцінкою або фактами – суд так і не вирішив.

У результаті суддя відмовив Єрмаку через те, що початкова публікація була видалена, а посилання на цю сторінку стало недійсним. Скриншоти сторінки не були завірені належним чином, а також не було доведено, що обліковий запис належить саме Леросу.

Також суд відмовив у стягненні моральної шкоди в розмірі 1 грн, пояснивши це відсутністю причинно-наслідкового зв'язку між діями Лероса та можливою шкодою.

Тепер у брата глави ОП є 30 днів, щоб подати апеляцію на рішення районного суду.

29 березня 2020 року Лерос опублікував серію відео, на яких брат глави ОП нібито обговорює кадрові призначення за гроші. На наступний день САП відкрила кримінальну справу за "плівками Єрмака" за статтею про зловживання впливом.

Денис Єрмак назвав опубліковані відео "нарізкою з вирваним контекстом". У Зеленського ж повідомили, що СБУ перевіряє "обидві сторони", що мають відношення до плівок Єрмака.

8 квітня фігуранти "плівок Єрмака" Дмитро Штанько та Сергій Шумський розповіли в інтерв'ю про схеми брата Андрія Єрмака та зв'язки з СБУ. Пізніше справа про "плівки Єрмака" було передано з НАБУ в Нацполіцію. Кваліфікацію змінили на шахрайство.

У червні НАБУ відкрило два кримінальні провадження у справі "плівок Єрмака", одне з них – проти Андрія Єрмака.