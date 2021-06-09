Иностранцы активно скупают киевские квартиры: что будет с ценами

Более доступные, по сравнению со странами ЕС, цены на недвижимость позволили столице Украины стать привлекательной инвестицией в глазах иностранцев, повідомляє UBR.

С конца 2020 года в риелторские агентства чаще стали поступать заявки на покупку жилой недвижимости в Киеве от европейцев. Иностранцы, которые ведут здесь свой бизнес, не хотят переплачивать за долгосрочную аренду, и впоследствии сами зарабатывают на сдаче собственного жилья здесь.

По словам эксперта по недвижимости Виктории Берещак, заметный скачок спроса произошел в последние пару лет. В премиальных объектах или качественном бизнес-сегменте центральных районов города доля иностранных покупателей выросла с 3-5% в 2018 году до 10-12% в 2021 году.

Кто создает аншлаг на рынке

Среди покупателей-иностранцев в период карантина риелторы называют предпринимателей из США, Швеции, Швейцарии, Германии и Италии. Они приезжают в Украину развивать свой бизнес и нанимают в штат украинских работников.

Таким образом, собственник имеет возможность лично участвовать в текущих бизнес-процессах и работать с лучшими специалистами, которые съезжаются в Киев со всей Украины.

К тому же риелторы говорят, что не последнюю роль в пользу Украины сыграли и довольно лояльные карантинные меры в пик пандемии, в то время как в других странах вводился комендантский час.

Иностранные клиенты считают, что даже с учетом каких-то новых ограничений здесь они смогут более комфортно продолжать деловую жизнь, прибегая к услугам служб доставки, каршерингу и другим благам европейских мегаполисов.

"Один мой клиент практически год снимал квартиру через Airbnb, потом жил в Hilton. Для него это оказалось очень дорого – у них отсутствует лояльная политика долгосрочной аренды. Он посчитал, что иметь собственное жилье будет выгоднее. Во-первых, расходы на содержание значительно ниже, чем в Европе. Во-вторых, даже если на какое-то время ему нужно будет уехать, можно сдавать жилье и получать стабильный доход, так как спрос на аренду в столице высокий всегда" ,– рассказала нам риелтор агентства "Благовест" Мария Филимонова.

Чаще всего такие бизнесмены приобретают жилье как юрлица. У этого есть ряд своих преимуществ. Среди основных – проведение всех средств через банковский счет компании, в таком случае клиенту не нужно дополнительно объяснять налоговой, откуда эти деньги пришли.

Покупают в основном одно- и двухкомнатные объекты от $100 до $200 тыс. Предпочтение отдают квартирам на вторичном рынке и в центральных районах Киева – метро Олимпийская, Дворец спорта и Бессарабка.

Зарабатывают на нашей недвижимости

Еще одна категория клиентов – это инвесторы из Турции, Израиля, Азербайджана и Китая. Они делают ставку на последующую посуточную аренду, поэтому рассматривают безопасные ЖК с высоким уровнем сервиса и многопрофильной инфраструктурой, где закрываются все базовые потребности жителя столицы.

Также за последние полгода чаще стала встречаться практика покупки квартир иностранными гражданами с целью перепродажи. Такие покупатели обычно не заходят на старте строительства и готовы приобретать квартиру в новостройке, когда есть хотя бы минимальная готовность объекта – от 25% и выше.

Для инвестиционных покупок спросом пользуются Печерский, Шевченковский, Подольский и Оболонский районы. Выбирают обычно однокомнатные квартиры в 50-60 кв. м и трехкомнатные с хорошими видовыми характеристиками на 12-25 этажах.

"Киев привлекает, в первую очередь, низким порогом входа по сравнению с другими странами. Доходность аренды там также ниже украинской, порой в 1,5 раза (у нас можно рассчитывать до 15% годовых), а окупаемость инвестиций занимает в два-три раза больше времени. Это десятки лет, тогда как в Украине можно уложиться в срок 10-15 лет в зависимости от суммы инвестиций и качественных характеристик объекта, уровня спроса на него" , – комментирует Виктория Берещак.

Собственники искусственно взвинчивают цены

В плане аренды у украинцев более предвзятое отношение к иностранцам, и риелторы не отрицают, что арендодатели всегда стремятся поставить цену повыше.

Поэтому чаще всего даже на 1-3 месяца иностранцы вынуждены снимать квартиру посуточно и переплачивать. Либо рассматривать аренду на сроки свыше полугода, что может быть невыгодно при необходимости выехать в другую страну на несколько месяцев. Тогда квартира простаивает, а арендная плата все равно должна вноситься.

Покупая квартиру, таких проблем у иностранных гостей не возникает, говорит Мария Филимонова. Собственника не особо интересует, кому он продает недвижимость, и он называет агентству одинаковую цену как для украинских, так и заграничных клиентов.

Существует и неофициальная версия оживления интереса на недвижимость в Киеве среди иностранцев. Внутри рынка бытует мнение, что для иностранцев такие инвестиции – один из безопасных способов вывоза наличных денежных средств из своей страны и их вложения в довольно прибыльный и перспективный рынок недвижимости.

И если в Европе и США расчет по сделкам ведется только по безналу, то в Украине эту процедуру не всегда можно отследить.

Сами покупатели такой информации не подтверждают, а ссылаются на то, что привлекательным Киев для них делает относительно низкая стоимость жизни, как для столицы, и в то же время наличие абсолютно всех необходимых благ для комфортного проживания в ней космополитов.