Автомобільні прем'єри на АГРО-2 021

Традиційна щорічна агровиставки - це не тільки трактори і комбайни. Фермерам адже і самим треба на чомусь їздити. На AGRO 2 021 представили новинки і легкого комерційного транспорту, і повнопривідні авто, і надійні легкові моделі. Сайт з'ясував всі подробиці про показаних новинках, повідомляє Autoconsulting.

Найбільший автомобільний стенд на AGRO 2021 - у компанії "Stellantis Україна". Ще б пак - адже тут представили 16 моделей DS, Peugeot, Citroen, Opel і повнопривідні версії Dangel 4x4.

Почнемо з новинок. На передовій - першої лінії стенду Stellantis - відвідувачів зустрічав оновлений DS3 Crossback. Ми вже їздили на дорестайлінгової версії цього преміального кросовера, і він їм дуже сподобався.

Оновлений DS3 Crossback не змінився в розмірах, але став ще елегантніше. У це важко повірити, але практично не змінилися і ціни. Вони залишилися такими ж розумними і стартують з 667 700 за DS3 Crossback з 1,2-літровим бензиновим мотором і 8АКПП. Для справжнього французького кросовера преміального класу - це не ціна.

Ще одна преміальна новинка - гібридний кросовер DS7 Crossback E-Tense, який в цьому році став переможцем конкурсу "Автомобіль Року" в номінації "Кращий дизайн". Його гібридна система видає потужність в 300 к.с. і має божевільний крутний момент в 520 Нм. З 8АКПП DS7 Crossback E-Tense розганяється до 100 км/год за 5,9 с! Ціна - 1 936 600.

Тут же на першій лінії коштує найдоступніший німецький кросовер - абсолютно новий Opel Crossland. Його дизайн виконаний в новому опельовськіє стилі Opel Vizor. Новинка комплектується 1,2-літровим бензиновим мотором потужністю 92 к.с. або 110 к.с., трансмісія - 5МКПП або 6АКПП. Ціни стартують з 502 300 грн.

Представлений і найбільший кросовер Opel - Grandland X. Він пропонується з 1,5 л дизельним мотором потужністю 130 к.с. і, на вибір з 6МКПП, 6АКПП або 8АКПП. Ціни стартують з 682 900 грн.

На стенді можна посидіти в салоні і добре розглянути таке популярні моделі, як Peugeot 3008 Hybrid4 і Peugeot 2008.

Ще одна цікава новинка - переможець в номінації "Співвідношення ціни та якості" конкурсу "Автомобіль Року" Citroen C3. Він пропонується з 1,2 л бензиновим мотором потужністю 82 к.с. або 110 к.с. і 5МКПП або 6АКПП. Ціни на С3 стартують з 402 400.

Звичайно, на стенді представлений і бестселер - перевірений, практичний і недорогий седан Citroen C-Elysee. На нього зараз навіть пропонується знижка в 20 000 грн. Ціни стартують з 329 300 грн.

Особливу увагу варто звернути на комерційну лінійку Stellantis. Тут представлені легендарний вантажний Opel Vivaro. Ціни на нього стартують з 879 000 грн.

Можна посидіти в вантажно-пасажирському Opel Combo LIfe. Це, як визначили кореспонденти AUTO-Consulting під час тесту, - дійсно універсальний автомобіль. Ціни стартують з 556 000 грн.

На стенді вперше можна побачити зібрану в одному місці майже найповнішу в Україні лінійку повнопривідних моделей Dangel 4x4. Серед них - пасажирський Peugeot Traveller, ціни на який стартують з 1 186 300 грн.

Вантажний фургон Peugeot Partner, ціни на який стартують з 484 600.

Фургон Peugeot Boxer, ціни на який стартують з 795 700.

А також - повнопривідний вантажний фургон Citroen Jumper.

Окрасою стенду можна вважати переобладнаний компанією Reform, хлібний фургон на шасі Citroen Boxer. Його зробили на замовлення для компанії "Цар Хліб", і він вже їде до замовника з номерами на тимчасовій реєстрації. Вартість переобладнання - близько 190 тис. грн.

Цікаві новинки можна було побачити і на майданчику компанії "Winner Imports Ukraine". Це, зокрема - мікроавтобус Ford Transit Custom MCI Kombi. Ціни на нього стартують з 1 104 265 грн.

Привертав увагу відвідувачів також потужний повнопривідний пікап Ford Ranger. Ціни на нього стартують з 1 029 885 грн.

Всю цю техніку можна не тільки побачити на території Експоцентру України (ВДНГ), а й помацати все власними руками, посидіти в салоні і з'ясувати всі подробиці у консультантів.