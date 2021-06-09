Український завод спецтехніки представив новинки

Як уже повідомлялося, в Києві стартувала Міжнародна виставка АГРО-2021, в рамках якої Завод спецтехніки Техкомплект представив кілька цікавих новинок вантажної техніки, повідомляє Autoconsulting.

Зокрема, на стенді українського заводу з виробництва спецтехніки продемонстрували:

Фірмовий самоскид "Кошмановец" з 5-тонної вантажопідйомністю і 11-кубометровим об'ємом самосвального кузова з тристороннім розвантаженням. На цій виставці "АГРО" був показаний самоскид для перевезення сипучих вантажів на базі білоруського вантажного шасі МАЗ-4371 "Корнет".

Другий яскравий експонат стенду - яскравий, потужний, стильний автопаливозаправник на базі MAN TGM 18.250. Ємність цистерни в цій моделі 11 кубометрів - саме на такий обсяг світлих нафтопродуктів щільністю до 860 кг/м3 розрахована 2-секційна автоцистерна з поперечним перерізом "чемодан".

Крім великого обсягу 11 м3 і використання в якості базового шасі німецького вантажівки MAN, в цьому бензовозі вперше Техкомплект реалізована установка передньої і задніх стінок цистерни еліптичної форми. Установка еліптичних днищ на цистерни - традиційна практика на виробництвах спецтехніки в Європі, особливо, якщо справа стосується великих навантажень, характерних для підприємств нафтогазової галузі.

Відзначимо, що еліптична форма чудово справляється з гідроударами, знижує навантаження при розгоні навантаженого нафтопродуктами Автотоплівозаправщики і розсіює ударні навантаження в момент гальмування такий спецмашини.

Для підприємств АПК Завод спецтехніки Техкомплект як і раніше готовий виготовляти бюджетні моделі з цистернами, оснащеними плоскими передніми і задніми днищами.

Такі автомобілі також були представлені на АГРО-2021: партнери з компанії "AGSOLCO-Ukraine" на своєму стенді вперше показали 8-кубометровий автопаливозаправник з 2-секційної цистерною на базі китайського шасі JAC N120.

Крім того, на базі цього вантажного бренду є в нашій пропозиції по бензовозам прекрасно підходить для аграріїв модель - паливозаправник JAC N82 з 5-кубової 1- або 2-секційної цистерною.