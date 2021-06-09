Стало відомо, коли ВР розгляне закон Зеленського про олігархів

Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що ВР розгляне законопроект президента Володимира Зеленського про олігархів наприкінці тижня, повідомляє РБК-Украина.

У першому читанні документ планують ухвалити вже до кінця поточної сесії, яка завершується у середині липня.

"У першому читанні ми розраховуємо розглянути цей законопроект уже на пленарному тижні, який з 29 червня розпочнеться. У першому читанні ми проголосуємо, ще на літній сесії, ми собі такий ставимо дедлайн" , - сказала нардеп.

За її словами, у другому читанні документ можуть схвалити вже восени.