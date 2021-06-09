Стало відомо, коли ВР розгляне закон Зеленського про олігархів

Стало відомо, коли ВР розгляне закон Зеленського про олігархів

Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що ВР розгляне законопроект президента Володимира Зеленського про олігархів наприкінці тижня, повідомляє РБК-Украина.

У першому читанні документ планують ухвалити вже до кінця поточної сесії, яка завершується у середині липня.

"У першому читанні ми розраховуємо розглянути цей законопроект уже на пленарному тижні, який з 29 червня розпочнеться. У першому читанні ми проголосуємо, ще на літній сесії, ми собі такий ставимо дедлайн", - сказала нардеп.

За її словами, у другому читанні документ можуть схвалити вже восени.

"Восени ми розраховуємо, що знайде Верховна рада у собі сили і відповідальність проголосувати у другому читанні. І він не буде заспамлений тисячами правок. Відповідно закон набере чинності у 2022 році", - підкреслила парламентар.

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