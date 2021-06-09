У Зеленського розповіли, чого чекають від зустрічі Байдена та Путіна

На майбутній зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна американська сторона під час обговорення тем, пов'язаних з Україною, буде на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності та безпеки нашої країни, ﻿заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє УНІАН.

"Безперечно, зустріч президентів двох великих країн, які мають суттєвий вплив на глобальний порядок, є вкрай важливою для розуміння головного. Чого в цьому глобальному порядку денному буде більше: агресивного експансіонізму у будь-якій формі, що його сповідує РФ. Чи все ж модерністських підходів, які підвищують технологічну конкурентоспроможність країни, що їх сповідують США", – заявив він.

За словами Подоляка, необхідно обов'язково враховувати, в чому полягає ключовий сенс саміту США і Росії.

"Для американської сторони це, перш за все, спроба визначити – чи можна все ж встановити якісь непорушні правила для передбачуваних відносин з керівництвом РФ і повернути повагу до міжнародного права, яке було підірване за останнє десятиліття. Підірвано, до речі, істотно саме російськими ініціативами. Тому як результат саміту на глобальному рівні потрібно очікувати саме це – або вдасться досягнути більшої передбачуваності міжнародних відносин, або не вдасться. І хаос продовжиться", – наголосив радник керівника ОП.

Подоляк зазначив, що для України, звісно, абсолютно вигідно, щоб міжнародне право шанувалося і ніхто з глобальних суб'єктів не збільшував нестабільність у світі.

"За європейським порядком денним, який містить зокрема й проблематику нашого приєднання до НАТО і фіналізацію добудови "Північного потоку-2", – у нас є стійка впевненість в тому, що американська сторона під час обговорення тем, пов'язаних з Україною, буде на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності та безпеки України. Це вже безумовний факт", – сказав він.

Радник керівника ОП також вказав на те, що президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден під час нещодавньої особистої розмови чітко і недвозначно скоординували позиції наших держав з цілого ряду актуальних безпекових питань.