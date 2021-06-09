У Зеленського розповіли, чого чекають від зустрічі Байдена та Путіна
На майбутній зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна американська сторона під час обговорення тем, пов'язаних з Україною, буде на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності та безпеки нашої країни, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє УНІАН.
"Безперечно, зустріч президентів двох великих країн, які мають суттєвий вплив на глобальний порядок, є вкрай важливою для розуміння головного. Чого в цьому глобальному порядку денному буде більше: агресивного експансіонізму у будь-якій формі, що його сповідує РФ. Чи все ж модерністських підходів, які підвищують технологічну конкурентоспроможність країни, що їх сповідують США", – заявив він.
За словами Подоляка, необхідно обов'язково враховувати, в чому полягає ключовий сенс саміту США і Росії.
"Для американської сторони це, перш за все, спроба визначити – чи можна все ж встановити якісь непорушні правила для передбачуваних відносин з керівництвом РФ і повернути повагу до міжнародного права, яке було підірване за останнє десятиліття. Підірвано, до речі, істотно саме російськими ініціативами. Тому як результат саміту на глобальному рівні потрібно очікувати саме це – або вдасться досягнути більшої передбачуваності міжнародних відносин, або не вдасться. І хаос продовжиться", – наголосив радник керівника ОП.
Подоляк зазначив, що для України, звісно, абсолютно вигідно, щоб міжнародне право шанувалося і ніхто з глобальних суб'єктів не збільшував нестабільність у світі.
"За європейським порядком денним, який містить зокрема й проблематику нашого приєднання до НАТО і фіналізацію добудови "Північного потоку-2", – у нас є стійка впевненість в тому, що американська сторона під час обговорення тем, пов'язаних з Україною, буде на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності та безпеки України. Це вже безумовний факт", – сказав він.
Радник керівника ОП також вказав на те, що президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден під час нещодавньої особистої розмови чітко і недвозначно скоординували позиції наших держав з цілого ряду актуальних безпекових питань.
"Комунікація з усіма нашими партнерами базується на ключовому принципі: будь-які дієві рішення у всіх чутливих для нас питаннях можуть прийматися лише з урахуванням наших національних інтересів. І це принципова позиція Володимира Олександровича (Зеленського – прим. ред.)", – резюмував Подоляк.