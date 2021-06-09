Українці зможуть використовувати міжнародне свідоцтво про вакцинацію

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив﻿, що для підтвердження вакцинації від COVID-19 громадяни України зможуть використати міжнародне свідоцтво про вакцинацію та "ковідний сертифікат, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уряд України домовляється з іншими країнами, щоб наші громадяни змогли безперешкодно перетинати кордони і подорожувати. Які документи українці зможуть використати як підтвердження вакцинації?

Перший - це міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Документ видається після проходження повного циклу вакцинації та використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнають це свідоцтво", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

За словами прем'єра, другим документом є так званий ковідний сертифікат, або "імунний паспорт".

"Він іще на стадії розробки і буде запроваджений після затвердження міжнародних вимог ЄС та ВООЗ. Орієнтовно плануємо запуск на липень. Сертифікат можна буде отримати і в паперовій формі в закладах охорони здоров'я, і в електронній - через "Дію", - додав він.

Крім того, такий документ міститиме інформацію не лише про вакцинацію, а й про негативні результати ПЛР-тестів або про одужання після COVID-19 і наявність антитіл.