Шмигаль розповів, у скільки обійдеться інвентаризація лісів
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні прийме рішення, завдяки якому цього року буде виділено 20 млн грн на інвентаризацію лісів, повідомляє УНИАН.
Про це під час сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ми затверджуємо порядок використання коштів, щоб повною мірою провести цю інвентаризацію за наступні чотири роки. На цей рік передбачається майже 20 млн грн. Ми запускаємо інвентаризацію лісів, що дасть можливість зрозуміти всю інформацію про їх кількість і якість, дуже активно впроваджуємо цифровізацію, щоб ліквідувати всі можливі корупційні фактори", - сказав він.
Також він додав, що зараз починається бета-тестування двох послуг – отримання лісорубного квитка та сертифіката про походження лісоматеріалів.
Озеленення
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