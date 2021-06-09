Ляшко назвав умови посилення карантину

Якщо ситуація в Україні з коронавірусом буде погіршуватися, уряд буде змушений йти на посилення карантину. У МОЗ закликають дотримуватися протиепідемічних правил, аби не довелося скасовувати "зелену" зону карантину. ﻿Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив під час засідання уряду, повідомляє РБК-Украина.

"Ми повинні залишити основні протиепідемічні обмеження. Зокрема, обов'язковість масок в громадських будівлях, транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання фізичної дистанції і не забувати про гігієну рук. Якщо ситуація буде погіршуватись, ми будемо оперативно реагувати і будемо вимушені запровадити повернути "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки знову" , - застеріг Ляшко.

Міністр при цьому зазначив, що спалах інфекції в окремих регіонах "буде мати безпосередній вплив на обмеження на всій територій країни".

Нагадаємо, відсьогодні Україна переходить в "зелену" зону карантину. У всіх областях послаблюють карантинні обмеження.

Однак дія адаптивного карантину в Україні триває. У "зеленій зоні" залишається низка обмежень.