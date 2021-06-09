Ляшко назвав умови посилення карантину
Якщо ситуація в Україні з коронавірусом буде погіршуватися, уряд буде змушений йти на посилення карантину. У МОЗ закликають дотримуватися протиепідемічних правил, аби не довелося скасовувати "зелену" зону карантину. Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив під час засідання уряду, повідомляє РБК-Украина.
"Ми повинні залишити основні протиепідемічні обмеження. Зокрема, обов'язковість масок в громадських будівлях, транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання фізичної дистанції і не забувати про гігієну рук. Якщо ситуація буде погіршуватись, ми будемо оперативно реагувати і будемо вимушені запровадити повернути "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки знову", - застеріг Ляшко.
Міністр при цьому зазначив, що спалах інфекції в окремих регіонах
"буде мати безпосередній вплив на обмеження на всій територій країни".
Нагадаємо, відсьогодні Україна переходить в "зелену" зону карантину. У всіх областях послаблюють карантинні обмеження.
Однак дія адаптивного карантину в Україні триває. У "зеленій зоні" залишається низка обмежень.