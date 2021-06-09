Німецька компанія Opel представила оновлений кросовер Grandland. Автомобіль хизується новим фірмовим оформлення передньої панелі кузова Opel Vizor, а також повністю цифровим кокпітом Pure Panel, повідомляє Обозреватель.

Компанія Opel продовжує планомірне оновлення свого модельного ряду. Після компактних Mokka та Crossland свою порцію оновлень отримав найбільший кросовер у сімействі бренду – Grandland.

Дізнатися новинку можна по новому дизайну передньої частини – Opel Vizor. Джерело: Opel

Зокрема, новинка отримала адаптивну систему головного світла IntelliLux LED Pixel Light зі 168 світлодіодами. Аналогічна світлотехніка використовується на флагмані компанії – седані Insignia. Крім того, в арсеналі новинки вперше з'явилася система нічного бачення Night Vision. Вона здатна розпізнавати пішоходів і тварин на відстані до 100 м та попереджати водія про небезпеку. Також автомобіль отримав систему Highway Integration Assist, яка утримує автомобіль в смузі руху та контролює дистанцію до машин попереду.

Система Highway Integration Assist утримує авто в смузі руху та контролює дистанцію до машин попереду. Джерело: Opel

Дізнатися новинку можна по новому дизайну передньої частини – Opel Vizor, для якого характерно об'єднані у загальний затемнений блок облицювання радіатора та фари.

У салоні новинки з'явилася повністю цифрова панель приладів Opel Pure Panel. На панелі під загальним склом розташовується два широких дисплея діагоналлю 12 та 10 дюймів. Перший відповідає за оперативну інформацію для водія, а другий, з сенсорним управлінням, дозволяє управляти інфо-розважальною системою та допоміжними функціями.

Цифровий кокпіт Opel Pure Panel. Джерело: Opel

Інформація про моторній гамі, ціни та комплектації з'явиться до кінця місяця, а виробництво стартує на німецькому заводі в Айзенахе восени.