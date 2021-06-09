Як вберегтися від удару блискавки
З приходом літа та спеки в Україні починаються грози, це – типове атмосферне явище теплої пори року. Найнебезпечнішими під час грози є розряди блискавки.
Зазначимо, що за статистикою, щороку в світі від удару блискавки гинуть до 3000 людей. Про те, як вберегтися у негоду від нещасного випадку в матеріалі нижче.
На сайті відомства ДСНС радять дотримуватися таких правил під час грози:
- Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі вікна та двері. Пам'ятайте, що в приміщенні не повинно бути протягу. Тримайтеся подалі від електроприладів, антен, проводів;
- На вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева;
- В лісі знайдіть низькі дерева, що стоять поряд. Ні в якому разі не бігайте й не плавайте. Пам'ятайте, що дуб, тополя, сосна та ялина – найбільш уразливі для розрядів електрики, найменше – верба, клен та кущі;
- В полі, знайдіть заглиблення в землі. Воно повинно бути сухим. Якщо поблизу немає сухого заглиблення, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст;
- Під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться;
- В автомобілі, небезпека вам не загрожує - не забудьте зняти всі металеві антени з поверхні машини, які можуть притягувати розряди.
Крім того, потрібно зауважити деякі правила безпечної поведінки під час грози, що можуть врятувати ваше життя.
Так, Telegram-канал ДСНС України наводить наступні пункти:
- Не забудьте прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- Тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не паркуйте поруч із ними автотранспорт;
- На відкритих ділянках слід спуститися в низину, відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у заглиблення, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе).
Нагадаємо, що всі електричні прилади, зокрема мобільні телефони є небезпечними для користування під час грози - їх обовязково потрібно вимкнути.
У разі надзвичайних подій телефонуйте "101".