Як вберегтися від удару блискавки

З приходом літа та спеки в Україні починаються грози, це – типове атмосферне явище теплої пори року. Найнебезпечнішими під час грози є розряди блискавки.

Зазначимо, що за статистикою, щороку в світі від удару блискавки гинуть до 3000 людей. Про те, як вберегтися у негоду﻿ від нещасного випадку в матеріалі нижче.

На сайті відомства ДСНС радять дотримуватися таких правил під час грози:

Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі вікна та двері. Пам'ятайте, що в приміщенні не повинно бути протягу. Тримайтеся подалі від електроприладів, антен, проводів;

На вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева;

В лісі знайдіть низькі дерева, що стоять поряд. Ні в якому разі не бігайте й не плавайте. Пам'ятайте, що дуб, тополя, сосна та ялина – найбільш уразливі для розрядів електрики, найменше – верба, клен та кущі;

В полі, знайдіть заглиблення в землі. Воно повинно бути сухим. Якщо поблизу немає сухого заглиблення, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст;

Під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться;

В автомобілі, небезпека вам не загрожує - не забудьте зняти всі металеві антени з поверхні машини, які можуть притягувати розряди.

Крім того, потрібно зауважити деякі правила безпечної поведінки під час грози, що можуть врятувати ваше життя.

Так, Telegram-канал ДСНС﻿ України наводить наступні пункти:

Не забудьте прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

Тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не паркуйте поруч із ними автотранспорт;

На відкритих ділянках слід спуститися в низину, відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у заглиблення, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе).

Нагадаємо, що всі електричні прилади, зокрема мобільні телефони є небезпечними для користування під час грози - їх обовязково потрібно вимкнути.

У разі надзвичайних подій телефонуйте "101".