Україна збільшила експорт до ЄС до рекордного рівня

Україна за перші п'ять місяців поточного року збільшила експорт до Європейського Союзу майже на третину у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомляє УНІАН.

Про це під час сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За перші п'ять місяців наш експорт до Європейського Союзу зріс більш ніж на третину. Це додаткові 2,7 млрд дол. виручки для українського експорту. Зараз цей експорт на рекордному рівні, і, природно, Європейський Союз залишається нашим основним торговим партнером. Будемо і далі працювати, щоб українські підприємці отримували найбільш повний доступ до ринків Європи й не тільки" , - сказав він.

За словами прем'єра, уряд розраховує на серйозне оновлення цього року Угоди про асоціацію України з ЄС, а саме - його торгової частини.