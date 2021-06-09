Закон про деолігархізацію: як українці ставляться до ініціативи Зеленського

35,7% українців розцінюють наміри президента України Володимира Зеленського провести деолігархізацію в країні популістським кроком з метою підвищення власного рейтингу. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень Socis c 28 травня по 3 червня 2021 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому 20,1% опитаних вважають, що ця ініціатива є щирим прагненням до справедливості, а 11,4% - кроком, який дозволить Україні стати успішною.

12,9% опитаних вважають, що такі наміри є спробами Зеленського і його оточення перерозподілити власність і самим стати олігархами, і ще 8,8% розцінюють це, як спробу взяти під свій контроль належать олігархам телеканали.

4,7% респондентів дали іншу відповідь, а 17,9% не змогли дати відповідь або відмовилися відповідати.

В ході дослідження методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів було опитано 2000 респондентів у всіх підконтрольних уряду регіонах країни. Статистична похибка вибірки: +/- 2,4%.