У Маріуполі офіс партії Медведчука "прикрасили людьми"

У Маріуполі невідомі "прикрасили" офіс партії кума Путіна Віктора Медведчука ОПЗЖ, повідомляє Деловая столица.

Інцидент трапився в ніч на сьогодні. Вандали зіпсували фасад будівлі, зірвали партійну символіку і розмалювали вікна і стіни зображеннями повішених людей. У партії додали, що це вже п'ятий напад за останні вісім місяців.

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"Незважаючи на передані відеозаписи, правоохоронці досі не знайшли нападників. Написано заяви в поліцію, відкрито справи, але слідство не просувається", — йдеться в повідомленні.

У керівництві ОПЗЖ зв'язали погроми з активною позицією фракції в місцевій міськраді. Нагадаємо, в грудні 2020 року в Харкові невідомі пошкодили вивіски на партійному офісі "Опозиційної платформи — За життя".

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