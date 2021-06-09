У Маріуполі офіс партії Медведчука "прикрасили людьми"
У Маріуполі невідомі "прикрасили" офіс партії кума Путіна Віктора Медведчука ОПЗЖ, повідомляє Деловая столица.
Інцидент трапився в ніч на сьогодні. Вандали зіпсували фасад будівлі, зірвали партійну символіку і розмалювали вікна і стіни зображеннями повішених людей. У партії додали, що це вже п'ятий напад за останні вісім місяців.
"Незважаючи на передані відеозаписи, правоохоронці досі не знайшли нападників. Написано заяви в поліцію, відкрито справи, але слідство не просувається", — йдеться в повідомленні.
У керівництві ОПЗЖ зв'язали погроми з активною позицією фракції в місцевій міськраді. Нагадаємо, в грудні 2020 року в Харкові невідомі пошкодили вивіски на партійному офісі
"Опозиційної платформи — За життя".