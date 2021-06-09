У Маріуполі офіс партії Медведчука "прикрасили людьми"

У Маріуполі невідомі "прикрасили" офіс партії кума Путіна Віктора Медведчука ОПЗЖ, повідомляє Деловая столица.

Інцидент трапився в ніч на сьогодні. Вандали зіпсували фасад будівлі, зірвали партійну символіку і розмалювали вікна і стіни зображеннями повішених людей. У партії додали, що це вже п'ятий напад за останні вісім місяців.

"Незважаючи на передані відеозаписи, правоохоронці досі не знайшли нападників. Написано заяви в поліцію, відкрито справи, але слідство не просувається" , — йдеться в повідомленні.