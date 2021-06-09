Рак щитоподібної залози проявляється п'ятьма ознаками

Британський лікар перерахував кілька ключових ознак того, що у людини може розвиватися рак щитоподібної залози, повідомляє U-News.

В інтерв'ю виданню Express лікар Жан-П'єр Джіннон заявив, що «люди повинні знати про фізичні прояви пухлини», що виникає в щитоподібної залози. Доктор Джіннон зауважив, що найбільш характерною ознакою захворювання є пухлина або шишка, що виникає поблизу Адамова яблука на передній частині шиї.

Говорячи про це, медик пояснив, що «зазвичай це тверда і щільна шишка повільно зростає і безболісно рухається вгору і вниз при ковтанні».

За словами доктора Джіннона, освіту на шиї не завжди вказує саме на рак - іноді це є симптомом того, що організм піддався інфекції, і його імунна система включилася в боротьбу з нею. Але якщо шишка збільшується, стає більш щільною та твердою, а також тримається на шиї більше двох тижнів, це обов'язково повинно стати приводом для звернення до лікаря.

Також експерт зауважив, що потрібно завжди звертати увагу на будь-які труднощі, що виникають при ковтанні під час їжі або пиття. У разі раку щитовидної залози утруднене ковтання може супроводжуватися болем. Обстежитися необхідно, якщо подібна зміна, виникнувши, тримається три тижні і довше.

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