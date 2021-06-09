Китайський округ повністю заборонив видобуток криптовалюти

Влада Синьцзян-Уйгурського автономного округу Китаю зажадали з 9 червня припинити діяльність майнерів, повідомляє Лента.Ру.

Повністю заборонити видобуток криптовалюти повинна адміністрація Парку економічного і технологічного розвитку Чжундун. На території парку площею 15 500 квадратних кілометрів розташовано безліч підприємств з видобутку вугілля, включаючи вугільні електростанції і промислові підприємства.

Там також знаходяться одні з найбільших підприємств з видобутку біткоіни в країні. Дешева і доступна електроенергія привертає майнерів.

У травні китайська влада заявляла про необхідність боротьби з видобутком і кріптотрейдінгом. Тоді вони закликали посилити регулювання майнінг і торгівлі цифровий валютою. Через це в країні перестали працювати компанії з видобутку криптовалюта BTC.TOP і HashCow. Біржа Huobi теж оголосила про припинення видобутку цифровий валюти і обслуговуванні клієнтів з материкового Китаю.

Річне споживання енергії китайськими майнерами, як очікується, досягне піку в 2024 році і складе близько 297 терават-годин, що перевищує всі енергоспоживання Італії в 2016 році.