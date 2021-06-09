Український контингент повернувся з Афганістану

Український персонал в місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані в повному складі повернувся в Україну в період з 1 по 5 червня, повідомляє Деловая столица.

"Планове повернення відбулося відповідно до рішення сторони НАТО щодо завершення діяльності Місії, яке було ухвалене 14 квітня 2021 за результатами проведення засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони держав-контрибуторів Місії" , — йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

До складу Тренувальної місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані входив 21 військовослужбовець ЗСУ.

Відзначається, що основними завданнями українських військових були:

виконання обовʼязків на посадах штабних офіцерів у штабі Місії РП-А;

ведення інженерної розвідки шляхів руху, обʼєктів і місцевості;

виконання заходів з протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв та знешкодження вибухонебезпечних предметів;

чергування у складі сил зведеного загону швидкого реагування і т. п.

"Отриманий досвід під час виконання завдань Місії НАТО «Рішуча підтримка» українські військовослужбовці застосовуватимуть на Батьківщині. Зокрема, виконуючи завдання за призначенням з протидії збройній агресії Російської Федерації в районі проведення операції Об’єднаних сил" , — йдеться в повідомленні.

Як повідомляла "ДС", 29-30 квітня США і НАТО офіційно почали виведення своїх військ з Афганістану.

Президент США Джо Байден вирішив продовжити виведення військ з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Це 20-а річниця терактів 9/11 в Америці, які привели до військового втручання США в Афганістан.