Глава МЗС Німеччини пояснив, чому його країна не постачає Україні зброю

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що постачання до України зброї німецького виробництва може негативно вплинути на переговори з Росією щодо необхідності проведення зустрічей у "нормандському форматі, повідомляє УНИАН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Маас сказав у Берліні під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Маас наголосив, що сьогодні під час розмови з Кулебою згадувалося питання про надання Україні зброї.

"Що стосується постачання зброї, я говорив, коли ми разом з паном міністром європейських і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном подзвонили панові міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову для того, щоб організувати зустріч у «нормандському форматі», на якій Німеччина і Франція матимуть роль посередників, і під час цієї телефонної розмови, якби я сказав, що ми вирішили постачати зброю одній зі сторін конфлікту, - я думаю, що ця телефонна розмова була би набагато коротшою, аніж вона була насправді" , - наголосив Маас.

За його словами, влада Німеччини хоче продовжувати допомагати Україні, щоб вона розвивала свою економіку, підвищувався добробут громадян.

"Ми хочемо також підтримувати безпеку України і її інтереси у сфері безпеки, і ми хочемо зробити внесок, аби на Донбасі запанував мир. Це наші пріоритети" , - сказав Маас.

Він додав, що Україна може і надалі розраховувати на підтримку Німеччини у цих питаннях.

Як наголосив глава МЗС, від імені німецького уряду вкотре запевнив Кулебу, що Німеччина залишатиметься надійним партнером та донором України, якщо вона погодиться реалізувати різноманітні двосторонні програми з підтримки реформ.

Маас додав, що Німеччина може розширити допомогу Україні.

Він зазначив, що уряд Німеччини чітко висловлювався на підтримку суверенітету України, коли Росія стягнула до кордону України тисячі військових. Також Німеччина робила заяви про підтримку України як член НАТО і в рамках "Великої сімки".

Порушення питання про надання Німеччиною зброї Україні

1 червня в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Володимир Зеленський висловив думку, що ФРН може надати Україні ракетні та патрульні катери, штурмові гвинтівки, радіотехнічні засоби та інше озброєння.