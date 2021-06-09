Переможцем конкурсу BigPicture Natural World став знімок кенгуру на згарищі: топ-10 найкращих у світі фото дикої природи

Переможцем конкурсу BigPicture Natural World став знімок кенгуру на згарищі: топ-10 найкращих у світі фото дикої природи

Конкурс світлин дикої природи BigPicture Natural World назвав цьогорічних переможців. Гран-прі отримала Джо-Енн Макартур із Австралії за фотографію кенгуру, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомили організатори конкурсу на своїй сторінці bigpicturecompetition. Фотографи, які взяли участь у цьому заході, зробили все можливе, щоб зловити потрібний кадр. Своїми роботами вони намагалися надихнути людей захищати природу та берегти нашу планету.

Ми зібрали для вас топ-10 світлин-переможців.

Фото "Надія на спаленій плантації", автор Джо-Енн Макартур (Австралія).

Майже три мільярди тварин загинули або були переміщені в результаті лісових пожеж в Австралії в 2019 і 2020 роках. Цей сірий кенгуру з малюком – щасливці, що вижили.

Фото "Надія на спаленій плантації", автор Джо-Енн Макартур (Австралія).
Фото "Надія на спаленій плантації", автор Джо-Енн Макартур (Австралія). Джерело: bigpicturecompetition.org

Фото "Барракуда", автор Юнг-Сен Ву (В'єтнам).

Фотограф плавав з рибами 4 дні в пошуках ідеального ракурсу. На п'ятий день риби дозволили йому долучитися до зграї. На шостий день він приєднався до риби без камери.

Фото "Барракуда", автор Юнг-Сен Ву (В'єтнам).
Фото "Барракуда", автор Юнг-Сен Ву (В'єтнам). Джерело: bigpicturecompetition.org

Фото "Бос", автор Мішель Вальберг (Канада).

Ведмідь підняв голову, струснув нею, подивився на фотографа частку секунди, а потім знову занурився у воду, щоб поїсти.

Фото "Бос", автор Мішель Вальберг (Канада).
Фото "Бос", автор Мішель Вальберг (Канада). Джерело: bigpicturecompetition.org

Фото "Дзьоб в дзьоб", автор Шейн Калин (Канада).

Причісуючи пір'я один одного, ворони по черзі оглядали партнера, заглядаючи навіть у дзьоб. При цьому птахи розмовляли один з одним протягом всього процесу.

Фото "Дзоб в дзьоб", автор Шейн Калин (Канада).
Фото "Дзоб в дзьоб", автор Шейн Калин (Канада). Джерело: bigpicturecompetition.org

Фото "Інша планета ", автор Френ Рубія (Іспанія).

Те, що з землі виглядало горами, виявилося погаслими вулканами, що й було відображено цим кадром, зробленим з дрона хмарним червневим днем. Незвичайна перспектива негостинного пейзажу створює потойбічну атмосферу.

Фото "Інша планета ", автор Френ Рубія (Іспанія).
Фото "Інша планета ", автор Френ Рубія (Іспанія). Джерело: bigpicturecompetition.org

Фото "Кубок вогню", автор Саранг Найк (Індія).

Цей гриб, освітлений простим ліхтариком, був одним з багатьох, що ростуть навколо будинку фотографа в сільській місцевості. Під час сезону дощів гриби виділяли густі жовто-коричневі спори.

Фото "Кубок вогню", автор Саранг Найк (Індія).
Фото "Кубок вогню", автор Саранг Найк (Індія). Джерело: bigpicturecompetition.org

Фото "Знак припливів", автор Ральф Пейс (США).

Викинута маска для обличчя в формі морської черепахи привернула увагу каліфорнійського морського лева. Наслідки пандемії, ймовірно, збережуться в наших океанах на довгі роки.

Фото "Знак припливів", автор Ральф Пейс (США).
Фото "Знак припливів", автор Ральф Пейс (США). Джерело: bigpicturecompetition.org

Фото "Скарб на льоду", автор Жмарек Яковські (Норвегія)

Через танення криги у зв'язку зі змінами клімату білі ведмеді стрімко втрачають місце проживання. Цей щасливець тимчасово оселився на невеликому айсбергу – знайшов притулок на ніч.

"Скарб на льоду", автор Жмарек Яковські (Норвегія)
"Скарб на льоду", автор Жмарек Яковські (Норвегія). Джерело: bigpicturecompetition.org

Фото "Кіт лісовий європейський", автор Владімір Чех (Чеська Республіка).

Кіт лісовий європейський – рідкісна та невловна для фото тварина. Щоб спіймати цю мить, фотограф вивчав місцевість протягом декількох місяців.

"Кіт лісовий європейський", автор Владімір Чех (Чеська Республіка).
"Кіт лісовий європейський", автор Владімір Чех (Чеська Республіка). Джерело: bigpicturecompetition.org

Фото "Важкі переговори", автор Аяла Фішаймер (Ізраїль)

Дитинча арабської рудої лисиці винюхало в піску землерийку і почало з нею гратися. Здається, що нещасна тваринка просить лисицю помилувати її.

"Важкі переговори", автор Аяла Фішаймер (Ізраїль)
"Важкі переговори", автор Аяла Фішаймер (Ізраїль). Джерело: bigpicturecompetition.org

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