Переможцем конкурсу BigPicture Natural World став знімок кенгуру на згарищі: топ-10 найкращих у світі фото дикої природи
Конкурс світлин дикої природи BigPicture Natural World назвав цьогорічних переможців. Гран-прі отримала Джо-Енн Макартур із Австралії за фотографію кенгуру, повідомляє Обозреватель.
Про це повідомили організатори конкурсу на своїй сторінці bigpicturecompetition. Фотографи, які взяли участь у цьому заході, зробили все можливе, щоб зловити потрібний кадр. Своїми роботами вони намагалися надихнути людей захищати природу та берегти нашу планету.
Ми зібрали для вас топ-10 світлин-переможців.
Фото "Надія на спаленій плантації", автор Джо-Енн Макартур (Австралія).
Майже три мільярди тварин загинули або були переміщені в результаті лісових пожеж в Австралії в 2019 і 2020 роках. Цей сірий кенгуру з малюком – щасливці, що вижили.
Фото "Барракуда", автор Юнг-Сен Ву (В'єтнам).
Фотограф плавав з рибами 4 дні в пошуках ідеального ракурсу. На п'ятий день риби дозволили йому долучитися до зграї. На шостий день він приєднався до риби без камери.
Фото "Бос", автор Мішель Вальберг (Канада).
Ведмідь підняв голову, струснув нею, подивився на фотографа частку секунди, а потім знову занурився у воду, щоб поїсти.
Фото "Дзьоб в дзьоб", автор Шейн Калин (Канада).
Причісуючи пір'я один одного, ворони по черзі оглядали партнера, заглядаючи навіть у дзьоб. При цьому птахи розмовляли один з одним протягом всього процесу.
Фото "Інша планета ", автор Френ Рубія (Іспанія).
Те, що з землі виглядало горами, виявилося погаслими вулканами, що й було відображено цим кадром, зробленим з дрона хмарним червневим днем. Незвичайна перспектива негостинного пейзажу створює потойбічну атмосферу.
Фото "Кубок вогню", автор Саранг Найк (Індія).
Цей гриб, освітлений простим ліхтариком, був одним з багатьох, що ростуть навколо будинку фотографа в сільській місцевості. Під час сезону дощів гриби виділяли густі жовто-коричневі спори.
Фото "Знак припливів", автор Ральф Пейс (США).
Викинута маска для обличчя в формі морської черепахи привернула увагу каліфорнійського морського лева. Наслідки пандемії, ймовірно, збережуться в наших океанах на довгі роки.
Фото "Скарб на льоду", автор Жмарек Яковські (Норвегія)
Через танення криги у зв'язку зі змінами клімату білі ведмеді стрімко втрачають місце проживання. Цей щасливець тимчасово оселився на невеликому айсбергу – знайшов притулок на ніч.
Фото "Кіт лісовий європейський", автор Владімір Чех (Чеська Республіка).
Кіт лісовий європейський – рідкісна та невловна для фото тварина. Щоб спіймати цю мить, фотограф вивчав місцевість протягом декількох місяців.
Фото "Важкі переговори", автор Аяла Фішаймер (Ізраїль)
Дитинча арабської рудої лисиці винюхало в піску землерийку і почало з нею гратися. Здається, що нещасна тваринка просить лисицю помилувати її.