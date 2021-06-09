Переможцем конкурсу BigPicture Natural World став знімок кенгуру на згарищі: топ-10 найкращих у світі фото дикої природи

Конкурс світлин дикої природи BigPicture Natural World назвав цьогорічних переможців. Гран-прі отримала Джо-Енн Макартур із Австралії за фотографію кенгуру, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомили організатори конкурсу на своїй сторінці bigpicturecompetition. Фотографи, які взяли участь у цьому заході, зробили все можливе, щоб зловити потрібний кадр. Своїми роботами вони намагалися надихнути людей захищати природу та берегти нашу планету.

Ми зібрали для вас топ-10 світлин-переможців.

Фото "Надія на спаленій плантації", автор Джо-Енн Макартур (Австралія).

Майже три мільярди тварин загинули або були переміщені в результаті лісових пожеж в Австралії в 2019 і 2020 роках. Цей сірий кенгуру з малюком – щасливці, що вижили.

Фото "Надія на спаленій плантації", автор Джо-Енн Макартур (Австралія). Джерело: bigpicturecompetition.org

Фото "Барракуда", автор Юнг-Сен Ву (В'єтнам).

Фотограф плавав з рибами 4 дні в пошуках ідеального ракурсу. На п'ятий день риби дозволили йому долучитися до зграї. На шостий день він приєднався до риби без камери.

Фото "Барракуда", автор Юнг-Сен Ву (В'єтнам). Джерело: bigpicturecompetition.org

Фото "Бос", автор Мішель Вальберг (Канада).

Ведмідь підняв голову, струснув нею, подивився на фотографа частку секунди, а потім знову занурився у воду, щоб поїсти.

Фото "Бос", автор Мішель Вальберг (Канада). Джерело: bigpicturecompetition.org

Фото "Дзьоб в дзьоб", автор Шейн Калин (Канада).

Причісуючи пір'я один одного, ворони по черзі оглядали партнера, заглядаючи навіть у дзьоб. При цьому птахи розмовляли один з одним протягом всього процесу.

Фото "Дзоб в дзьоб", автор Шейн Калин (Канада). Джерело: bigpicturecompetition.org

Фото "Інша планета ", автор Френ Рубія (Іспанія).

Те, що з землі виглядало горами, виявилося погаслими вулканами, що й було відображено цим кадром, зробленим з дрона хмарним червневим днем. Незвичайна перспектива негостинного пейзажу створює потойбічну атмосферу.

Фото "Інша планета ", автор Френ Рубія (Іспанія). Джерело: bigpicturecompetition.org

Фото "Кубок вогню", автор Саранг Найк (Індія).

Цей гриб, освітлений простим ліхтариком, був одним з багатьох, що ростуть навколо будинку фотографа в сільській місцевості. Під час сезону дощів гриби виділяли густі жовто-коричневі спори.

Фото "Кубок вогню", автор Саранг Найк (Індія). Джерело: bigpicturecompetition.org

Фото "Знак припливів", автор Ральф Пейс (США).

Викинута маска для обличчя в формі морської черепахи привернула увагу каліфорнійського морського лева. Наслідки пандемії, ймовірно, збережуться в наших океанах на довгі роки.

Фото "Знак припливів", автор Ральф Пейс (США). Джерело: bigpicturecompetition.org

Фото "Скарб на льоду", автор Жмарек Яковські (Норвегія)

Через танення криги у зв'язку зі змінами клімату білі ведмеді стрімко втрачають місце проживання. Цей щасливець тимчасово оселився на невеликому айсбергу – знайшов притулок на ніч.

"Скарб на льоду", автор Жмарек Яковські (Норвегія). Джерело: bigpicturecompetition.org

Фото "Кіт лісовий європейський", автор Владімір Чех (Чеська Республіка).

Кіт лісовий європейський – рідкісна та невловна для фото тварина. Щоб спіймати цю мить, фотограф вивчав місцевість протягом декількох місяців.

"Кіт лісовий європейський", автор Владімір Чех (Чеська Республіка). Джерело: bigpicturecompetition.org

Фото "Важкі переговори", автор Аяла Фішаймер (Ізраїль)

Дитинча арабської рудої лисиці винюхало в піску землерийку і почало з нею гратися. Здається, що нещасна тваринка просить лисицю помилувати її.