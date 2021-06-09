Оприлюднили рейтинг найкращих міст для життя у 2021 році

Безперечно, глобальна пандемія COVID-19 продовжує впливати на функціонування світової спільноти. Дослідницька компанія Economist Intelligence Unit оприлюднила рейтинг The Global Liveability Index 2021, в межах якого аналітики оцінюють якість життя в 140 містах світу, повідомляє 24 Канал.

Пропонуємо до вашої уваги 10 найкращих міст для життя у 2021 році.

Оцінка якості життя здійснювалася за понад 30 факторами у п'ятьох категоріях: стабільність, охорона здоров’я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура. Цьогоріч експерти враховували й виклики, що виникли перед способом життя людини в умовах пандемії коронавірусу. Так, додалися такі показники, як навантаження на охорону здоров'я, закриття ресторанів та шкіл, обмеження на спортивні заходи, концерти, вистави.

Рейтинг

Окленд (Нова Зеландія) – 96,0. Осака (Японія) – 94,2. Аделаїда (Австралія) – 94,0. Веллінгтон (Нова Зеландія) – 93,7. Токіо (Японія) – 93,7 Перт (Австралія) – 93,3 Цюріх (Швейцарія) – 92,8 Женева (Швейцарія) – 92,5 Мельбурн (Австралія) – 92,5 Брісбен (Австралія) – 92,4.

Додамо, Відень, який щороку займав першу позицію, посів лише 12 сходинку. Це пов'язують з суворим локданом, що було впроваджено у місті для боротьби з коронавірусом.