МОЗ виділив ще 1,2 млрд гривень на боротьбу з COVID-19

Міністерство охорони здоров'я перерозподілило Національній службі здоров'я на пакет лікування коронавірусної хвороби ще 1,2 млрд грн, повідомляє Ділова столиця.

Відповідне розпорядження прийнято на засіданні Кабінету міністрів з посиланням на пресслужбу МОЗ. Витрати Нацслужби здоровʼя збільшені внаслідок коштів, які передбачалися для забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу.

"Кошти, передбачені на закупівлі за договорами керованого доступу, можуть бути не використаними у повній мірі через довготривалість процедури запровадження такого механізму. Тому ми перерозподілили їх на потреби лікування та підготовки лікарень до можливої нової хвилі COVID-19" , — сказав заступник міністра охорони здоровʼя Петро Ємець.

Він додав, що МОЗ та ДП "Медичні закупівлі України" сприятимуть впровадженню договорів керованого доступу, а потенційна економія коштів, в тому числі й шляхом прозорих закупівель, дозволить реалізувати цей механізм в цьому році.