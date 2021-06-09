Франція заморозила допомогу африканській республіці ЦАР

Франція призупинила фінансову допомогу і військове співробітництво з Центральноафриканською Республікою через "масові кампанії дезінформації" проти Франції та її офіційних осіб, повідомляє Ліга.net.

Франція скоротила бюджетну підтримку своєї колишньої колонії на € 10 млн євро і припинила пряме військове співробітництво, передає Reuters з посиланням на Міністерство збройних сил Франції.

"Ряд зобов'язань, взятих владою ЦАР щодо Франції, не були виконані" , - заявили в міністерстві.

У тому числі мова йде про онлайн-кампанії, спрямовані на підрив французького впливу. У Франції в ЦАР близько 300 солдатів, в тому числі ті, які працюють в миротворчій місії ООН і в навчальному підрозділі Європейського Союзу.

У міністерстві заявили, що міжнародні місії залишаться без змін, але французькі військові більше не будуть співпрацювати зі збройними силами ЦАР.

Агентство пише, що Франція змагалася з Росією за вплив в республіці після того, як Москва направила сотні військових інструкторів в допомогу урядовим військам в їх боротьбі з групами повстанців.