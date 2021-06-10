У Британії підмітили роздратованість політиків ЄС через Байдена

Президент США Джозеф Байден розлютив деяких політиків Євросоюзу тим, що не поставив об'єднання до відома про плани провести саміт з російським колегою Володимиром Путіним, повідомляє Лента.Ру.

Про це написав журналіст видання Express Келлум Хор (Callum Hoare). Автор статті зазначив, що незабаром американський лідер відправляється у свою першу з моменту вступу на посаду поїздку по країнах Європи. Лідери різних держав говорять, що щасливі його візиту, однак насправді політики мають різні думки з цього приводу, пише Хор.

У публікації наводяться також слова чиновника про те, що США не повідомили Брюссель про намір провести зустріч Байдена і Путіна. Крім того, додав журналіст, президент США все ще не призначив посла в Євросоюзі. Виходячи з цього, у ряду країн з'явилося відчуття, що ЄС необхідно показати стратегічну незалежність від НАТО.