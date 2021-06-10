Заробітчан кличуть в Чехію: кому заплатять 90 тис. грн на місяць

Заробітчан кличуть в Чехію: кому заплатять 90 тис. грн на місяць

У Чехії відкрили тисячі вакансій для українських заробітчан. Найчастіше заробіток пропонують на кілька місяців, а попит мають електрики, зварювальники та водії, повідомляє Обозреватель.

Розмір зарплати доходить до 90 тис. грн. Це випливає з даних статики кадрового порталу work.ua. Наприклад, зварнику (MIG, MAG, TIG) у Чехи готові заплатити від 80 до 90 тис. грн. Побажання до кандидата:

  • віза або паспорт ЄС
  • вік: від 22 до 60 років
  • досвід роботи зварювальником від 3-х років
  • робота напівавтоматичним зварюванням (досвід від двох років)
  • обов'язкова наявність атестації (сертифікат або диплом зварювальника)

Електрик у Чехії може заробляти 75-85 тис. грн. На роботу беруть українців віком до 55 років. Серед вимог:

  • досвід роботи від 2 років;
  • допуск не нижчий від 3-го.
  • закордонний паспорт.

Водій категорії СЕ в Чехії може заробляти до 73 тис.

"Усі процеси відповідають чинним трудовим, санітарно-гігієнічним, безпечним і екологічним нормам, які визначені законодавством Чеської Республіки та ЄС", – йдеться в оголошенні.

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