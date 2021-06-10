Через пандемію британському багатієві довелося мити посуд

Підприємцю Джайлсу Фуксу, який тримає розкішний готель Burgh Island в графстві Девон на південному заході Англії, довелося мити посуд за гостями з-за браку робочої сили, повідомляє Лента.Ру.

Коронавірус залишив відомий заклад Сполученого Королівства без співробітників-мігрантів, тому британський багатій опинився змушеним справлятися з ростом попиту на туризм своїми силами, пише видання DailyMail.

Готель Burgh Island побудували в 1929 році. Серед його гостей в різні часи були такі знаменитості, як Агата Крісті, Уїнстон Черчилль, The Beatles. Мільйонер, який три роки тому придбав 70-відсоткову частку в готелі, останні вихідні провів на кухні закладу. 56-річний підприємець, який три роки тому придбав частку в готелі, намагається пом'якшити тиск на бізнес через відтік іноземних працівників.

Бізнесмен не міг собі дозволити зупинити роботу через брак співробітників при повторному відкритті закладу після зняття ряду обмежень, тим паче номери забронювали до листопада. Він почав мити посуд, не звертаючи уваги на хвору спину.