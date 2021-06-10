Білоруський опозиціонер розповів, як РФ спонсорує Лукашенко

Член президії Координаційної ради опозиції Білорусі Павло Латушко заявив, що Кремль спонсорує режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в двох основних формах - за допомогою державних кредитів і створення контрабандних схем, повідомляє Ділова столиця.

"Росія, Кремль постійно спонсорує Лукашенко. В період його правління від 105 до 120 млрд доларів Росія виділила на розвиток режиму Лукашенка. І знову ми бачимо, що Путін виділив 500 млн доларів на погашення боргів Білорусі. Знову ж, він дав гроші Лукашенко ", - каже Латушко.

За його словами, Росія спонсорує режим Лукашенка не тільки шляхом прямих фінансових вливань, але і іншим способом - за допомогою контрабандних схем з постачання європейських товарів в Росію через Білорусь.

"Спонсорство полягає також і в тому, що фактично існують величезні контрабандні схеми. Коли в обхід санкцій, визначених самою ж Росією щодо поставок європейських товарів, дозволяють під прикриттям влади Білорусі поставляти контрабандні товари на територію Російської Федерації", - пояснив опозиціонер.

Таким чином, резюмував він, спонсорство йде за двома основними напрямками.