Білоруський опозиціонер розповів, як РФ спонсорує Лукашенко

Білоруський опозиціонер розповів, як РФ спонсорує Лукашенко

Член президії Координаційної ради опозиції Білорусі Павло Латушко заявив, що Кремль спонсорує режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в двох основних формах - за допомогою державних кредитів і створення контрабандних схем, повідомляє Ділова столиця.

"Росія, Кремль постійно спонсорує Лукашенко. В період його правління від 105 до 120 млрд доларів Росія виділила на розвиток режиму Лукашенка. І знову ми бачимо, що Путін виділив 500 млн доларів на погашення боргів Білорусі. Знову ж, він дав гроші Лукашенко", - каже Латушко.

За його словами, Росія спонсорує режим Лукашенка не тільки шляхом прямих фінансових вливань, але і іншим способом - за допомогою контрабандних схем з постачання європейських товарів в Росію через Білорусь.

"Спонсорство полягає також і в тому, що фактично існують величезні контрабандні схеми. Коли в обхід санкцій, визначених самою ж Росією щодо поставок європейських товарів, дозволяють під прикриттям влади Білорусі поставляти контрабандні товари на територію Російської Федерації", - пояснив опозиціонер.

Таким чином, резюмував він, спонсорство йде за двома основними напрямками.

"З одного боку, йдуть кредити для підтримки нелегітимної влади, щоб Лукашенко міг намалювати красиву картинку нібито успішності економіки. А вона у фатальному стані знаходиться. З іншого боку - контрабанда, яка дозволяє теж набивати приватникам свої кишені", - зазначив Павло Латушко.

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