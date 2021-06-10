У Європарламенті хочуть вивчити вплив РФ на інцидент із літаком у Білорусі

Європарламент у четвер голосуватиме за резолюцію щодо ситуації в Білорусі, в якій закличе розслідувати роль Росії в інциденті з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську, повідомляє Європейська правда.

Текст резолюції засуджує вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня та затримання білоруською владою журналіста Романа Протасевича й Софії Сапеги та вважає цей акт порушенням міжнародного права і державним тероризмом.

Євродепутати збираються закликати до негайного та безумовного звільнення Протасевича та Сапеги, а також усіх інших журналістів та політичних в'язнів, які утримуються в Білорусі.

"Європарламент закликає до ретельної оцінки наслідків перехоплення цивільного літака не тільки для міжнародного повітряного транспорту та авіаційної безпеки, але й для загальної безпеки в Європі та безпеки білоруських та інших громадян, які вислані або шукають притулку в державах-членах ЄС", – йдеться у проєкті резолюції.

"Таке розслідування повинно дослідити можливу роль Росії у терористичних актах, що здійснюються білоруським режимом. Якщо це підтвердиться, будь-який громадянин Росії, який безпосередньо чи опосередковано брав участь в операції, повинен потрапити під санкції згідно з глобальним режимом санкцій ЄС щодо прав людини (закон Магнітського)", – вважають у Європарламенті.

Євродепутати також збираються висловити глибоку стурбованість причетністю Росії до дій режиму Лукашенка, включаючи фінансову підтримку та тісну співпрацю між спецслужбами.