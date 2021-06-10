Чорна цвіль: страшилка або реальна загроза

Чорна цвіль (грибок аспергилл) - збірна назва різновиди грибів роду Аспергилл, провокують зараження аспергільоз - грибковими інфекціями, які вражають дихальну систему і різні органи (печінка, нирки) у людини й тварин, повідомляє Доктор Комаровский.

Тепло і волого - ось дві найважливіші умови для розвитку цвілевих грибків. Оптимальні параметри для їх існування - 70% вологість і температура від +18 до +25 градусів.

Чорний грибок, чорна цвіль з Індії, мукормікоз - заморська страшилка або реальна загроза? Роз'яснювальний антіістеріческое відео дивіться далі від Доктора Комаровського.