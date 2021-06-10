JBS заплатив хакерам мільйони доларів викупу

Найбільший у світі виробник м'яса, бразильський концерн JBS заплатив хакерам після кібератаки викуп розміром 11 мільйонів доларів, повідомляє Экономическая правда.

"Це було дуже важке рішення для нашої компанії. Проте ми вважаємо, що воно повинно бути прийняте для запобігання будь-якого потенційного ризику для наших клієнтів", - заявив гендиректор, що входить в концерн компанії з США JBS USA, Андре Ногейри.

За його даними, влада США почала розслідування, і ні дані самого підприємства, ні його клієнтів або співробітників не були скомпрометовані.

JBS - найбільша в світі м'ясопереробна компанія. Вона контролює близько 20% забійних потужностей для великої рогатої худоби та свиней США.

Передісторія

У кібератаці на фірму-виробника м'ясної продукції JBS SA, штаб-квартира якої базується у Бразилії, Білий дім підозрював російських хакерів.

Російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi) стояла за атакою на м’ясопереробну компанію JBS – так заявило ФБР.

В американській м’ясопереробній компанії JBS USA оголосили, що всі її глобальні об'єкти повністю готові до роботи після кібератаки, яку, як вважається, здійснили російські хакери.