Польща затримала підозрюваного в шпигунстві російського активіста

У Польщі в кінці травня арештували на три місяці за підозрою в шпигунстві колишнього активіста проросійської партії Зміна, повідомляє Лівий берег.

Його обвинувачують за ч.1 ст.130 Кримінального кодексу Польщі, а саме - шпигунська діяльність на користь Російської Федерації. Санкція цієї статті - позбавлення волі на строк до 10 років.

За даними слідствами, підозрюваний на замовлення російської розвідки встановлював контакти з польськими та іноземними політиками, в тому числі з Європарламенту.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка, якого прокуратура називає Януш Н., та інших приміщень, пов'язаних з його діяльністю, було знайдено більше 300 тисяч злотих.

Януша Н. називають соратником раніше затриманого за аналогічною підозрою чоловіка.