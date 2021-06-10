Польща затримала підозрюваного в шпигунстві російського активіста
У Польщі в кінці травня арештували на три місяці за підозрою в шпигунстві колишнього активіста проросійської партії Зміна, повідомляє Лівий берег.
Його обвинувачують за ч.1 ст.130 Кримінального кодексу Польщі, а саме - шпигунська діяльність на користь Російської Федерації. Санкція цієї статті - позбавлення волі на строк до 10 років.
За даними слідствами, підозрюваний на замовлення російської розвідки встановлював контакти з польськими та іноземними політиками, в тому числі з Європарламенту.
Під час обшуків за місцем проживання чоловіка, якого прокуратура називає Януш Н., та інших приміщень, пов'язаних з його діяльністю, було знайдено більше 300 тисяч злотих.
Януша Н. називають соратником раніше затриманого за аналогічною підозрою чоловіка.
"В ході розслідування прокуратура викрила діяльність підозрюваного в шпигунстві на користь Російської Федерації, що посилилась після того, як його спільника раніше затримали за тією ж підозрою", - йдеться в повідомленні.