Путін зізнався, що боїться моменту вступу України до НАТО
Президент Росії Володимир Путін заявив, що боїться моменту вступу України в НАТО.
Путін підкреслив,
"що не знає точно, про що домовилися Захід з Україною", але він упевнений, що розмови про вступ нашої країни в НАТО - це вже не просто розмови.
Також президент РФ зазначив, що його головний страх полягає в тому, що в разі вступу України в Альянс
"час польоту ракети з Харкова або Дніпра до Москви може скоротитися до 7-10 хвилин".
Відзначимо, що Володимир Путін повідомив про певну статистику, відповідно до якої половина українців не хоче вступу в НАТО, хоча насправді проти цього виступають тільки 28% громадян.