Японія закрила повітряний простір для білоруських літаків

Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Кацунобу Като заявив, що Японія рекомендувала своїм авіаперевізникам не літати над Білоруссю після інциденту з вимушеною посадкою літака Ryanair в Мінську, повідомляє Новое время.

"Уряд Білорусі не визнав примусову посадку, і не можна виключати можливість того, що подібний випадок станеться в майбутньому", - пояснив він таке рішення японської влади.

Като додав, що дії влади Білорусі підпадають під порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Японія також закрила свій повітряний простір для білоруських літаків.