Японія закрила повітряний простір для білоруських літаків

Японія закрила повітряний простір для білоруських літаків

Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Кацунобу Като заявив, що Японія рекомендувала своїм авіаперевізникам не літати над Білоруссю після інциденту з вимушеною посадкою літака Ryanair в Мінську, повідомляє Новое время.

"Уряд Білорусі не визнав примусову посадку, і не можна виключати можливість того, що подібний випадок станеться в майбутньому", - пояснив він таке рішення японської влади.

Като додав, що дії влади Білорусі підпадають під порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Японія також закрила свій повітряний простір для білоруських літаків.

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