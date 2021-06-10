Лілія Ребрик поділилась 3 найкращими варіантами літніх образів: фото

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик обожнює ділитися зі своїми прихильниками стильними образами. Цього разу вона продемонструвала одразу 3 ﻿образи , які стануть ідеальними варіантами для літнього сезону, повідомляє 24 Канал.

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик добре знається на трендах та часто показує образи на сторінці в інстаграмі. Зірка поділилась, що вважає літо улюбленим сезоном року, адже в цей період відчуває себе як ніколи красивою.

З нагоди початку літнього сезону 2021 року Лілія Ребрик вирішила продемонструвати 3 бездоганні та найкращі варіанти образів.

"Вони – універсальні й стануть у нагоді кожній жінці незалежно від типу фігури" , – наголосила телеведуча.

3 найкращі образи від Лілії Ребрик

Легкий сарафан.

Для першого аутфіту телеведуча обрала довгий лавандовий сарафан, який поєднала з бежевими кросівками. Лілія Ребрик зазначила, що це може бути як casual, так і вихідний варіант. Варіювати стиль можна з допомогою взуття або верхнього одягу.

Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Льняний або котоновий костюм

Другий образ зірки складався з рожевого костюма та білого атласного топа. Вдалими доповненнями стали аксесуари – довгі сережки-підвіски та біла шкіряна сумочка. Акторка зауважила, що цей одяг легкий, а тому буде дуже зручним у час спеки.

Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Шорти й футболка

Для третього образу Лілія Ребрик приміряла легкий бежевий костюм, що складався з топа, мінішортів та легкої кофтинки зверху. Телеведуча переконана, що це – класика будь-якого літа.