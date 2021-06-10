Як у 90-ті: в Києві невідомі в масках викрали бізнесмена

В Україні викрали бізнесмена, власника компанії "Дельта Спорт" громадянина Сербії Мілована Рогановича. Здійснили це настільки нахабно та зухвало, як це бувало в 90-ті, пишуть київські ЗМІ.

Подія сталася 7 червня. Пізніше в поліцію звернувся громадянин України, який заявив, що його друг - викрадений бізнесмен - перестав виходити на зв'язок.

В ході розслідування поліція виявила відео з камер спостереження, в якому показано, як до самотнього бізнесмена під'їжджає чорний автомобіль, звідти вискакують кілька людей у масках, заштовхують чоловіка всередину і від'їжджають у невідомому напрямку.