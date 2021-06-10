В Україні запрацювали електронні лікарняні. До кінця літа в Україні медичні заклади поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність, посилаючись на пресслужбу МОЗ, повідомляє РБК-Україна.

Вже з 1 вересня цього ж року всі медзаклади мають формувати лікарняні виключно в електронному вигляді.

У МОЗ переконані, що цифровізація лікарняних допоможе знищити корупційні зловживання в цій сфері. А також заощадити папір, час і кошти українців.

Як отримати лікарняний онлайн?