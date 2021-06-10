В Україні запрацювали електронні лікарняні
В Україні запрацювали електронні лікарняні. До кінця літа в Україні медичні заклади поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність, посилаючись на пресслужбу МОЗ, повідомляє РБК-Україна.
Вже з 1 вересня цього ж року всі медзаклади мають формувати лікарняні виключно в електронному вигляді.
У МОЗ переконані, що цифровізація лікарняних допоможе знищити корупційні зловживання в цій сфері. А також заощадити папір, час і кошти українців.
Як отримати лікарняний онлайн?
- Пацієнт приходить до лікаря на огляд.
- Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завіряє його КЕПом.
- Пацієнт отримує повідомлення від E-health. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду.
- Там формується електронний листок непрацездатності – це саме той документ, за яким нараховують виплати.
- Про це також надійде повідомлення на телефон, вже від ПФУ.