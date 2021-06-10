В Україні можуть з`явитись платні тести ЗНО
Міністерство освіти і науки видало наказ про деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, повідомляє Оp.ua.
З наступного року учасники тестувань матимуть змогу додатково скласти ЗНО за власний рахунок.
У документі зазначено, що ЗНО у 2022 році проводитиметься з 23 травня до 15 липня.
Учасник зовнішнього оцінювання має право пройти тестування:
- за рахунок коштів державного бюджету не більш як із п'яти навчальних предметів з Переліку
- за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством порядку додатково, понад встановлену кількість навчальних предметів
Перелік навчальних предметів, з яких у 2022 році буде проведено ЗНО:
- Українська мова;
- Українська мова і література;
- Математика (завдання рівня стандарту);
- Математика;
- Історія України;
- Англійська мова;
- Іспанська мова;
- Німецька мова;
- Французька мова;
- Біологія;
- Географія;
- Фізика;
- Хімія.