В Україні можуть з`явитись платні тести ЗНО

Міністерство освіти і науки видало наказ про деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, повідомляє Оp.ua.

З наступного року учасники тестувань матимуть змогу додатково скласти ЗНО за власний рахунок.

У документі зазначено, що ЗНО у 2022 році проводитиметься з 23 травня до 15 липня.

Учасник зовнішнього оцінювання має право пройти тестування:

за рахунок коштів державного бюджету не більш як із п'яти навчальних предметів з Переліку

за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством порядку додатково, понад встановлену кількість навчальних предметів

Перелік навчальних предметів, з яких у 2022 році буде проведено ЗНО: