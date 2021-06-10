В Україні можуть з`явитись платні тести ЗНО

В Україні можуть з`явитись платні тести ЗНО

Міністерство освіти і науки видало наказ про деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, повідомляє Оp.ua.

З наступного року учасники тестувань матимуть змогу додатково скласти ЗНО за власний рахунок.

У документі зазначено, що ЗНО у 2022 році проводитиметься з 23 травня до 15 липня.

Учасник зовнішнього оцінювання має право пройти тестування:

  • за рахунок коштів державного бюджету не більш як із п'яти навчальних предметів з Переліку
  • за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством порядку додатково, понад встановлену кількість навчальних предметів

Перелік навчальних предметів, з яких у 2022 році буде проведено ЗНО:

  • Українська мова;
  • Українська мова і література;
  • Математика (завдання рівня стандарту);
  • Математика;
  • Історія України;
  • Англійська мова;
  • Іспанська мова;
  • Німецька мова;
  • Французька мова;
  • Біологія;
  • Географія;
  • Фізика;
  • Хімія.

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