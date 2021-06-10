У Женеві на віллі Ла-Гранж створять найкращі умови для саміту

Муніципалітет Женеви розцінює як дуже велику честь вибір вілли Ла-Гранж як місце проведення 16 червня саміту Росії і США, повідомляє ТАСС.

Влада терміново надала можливість різним міським службам проведення підготовчих робіт, щоб створити найкращі умови для прийому двох делегацій.

"Адміністративна рада міста Женеви вважає величезною честю той факт, що вілла Ла-Гранж обрана в якості місця зустрічі американського та російського президентів у найближчу середу, 16 червня, і вона бажає, щоб переговори між Джо Байденом і Володимиром Путіним були плідними і конструктивними ", - відзначається в заяві.

Підкреслюється, що після звернення федеральних і кантональних влад місто Женева швидко надало можливості, якими володіють не менше 13 муніципальних служб, щоб "забезпечити підготовку до зустрічі і оперативно провести роботи, що дозволяють надати найкращі умови для прийому двох делегацій".

Муніципалітет вдячний городянам за "розуміння" і висловлює "жаль у зв'язку незручностями, які можуть бути пов'язані з роботами".

Раніше в четвер МЗС Швейцарії повідомив, що саміт президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена пройде 16 червня на віллі Ла-Гранж в Женеві.

З 8 по 18 червня вілла закрита для відвідувачів, навколо парку зведено металеву огорожу. У парку проводяться роботи з благоустрою. Кантональні влади Женеви оголосили 9 червня про заходи підвищеної безпеки з 14 по 17 червня.

Зокрема, заборонені польоти безпілотників над всією територією кантону. Набережні Женеви, акваторія, а також парк Ла-Гранж і примикаючий до нього парк включені в периметр безпеки з особливим режимом контролю.