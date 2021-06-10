У Канаді через виявлене поховання дітей почалися протести

Незадоволені громадяни Канади вийшли на вулиці після того, як представники громади "Народ злиття" виявили на території колишньої школи-інтернату в місті Камлупс масове поховання з останками 215 дітей, повідомляє Новое время.

За словами глави громади Розанни Казимир, смерті учнів цього закладу, закритого в 1978 році, ніколи не документувалися його адміністрацією. За інформацією поліції, деяким з померлих було близько трьох років, і поки невідомо, коли та з якої причини вони загинули.

На фото нижче зображений протестуючий житель Торонто, який стоїть на поваленому пам'ятнику Егертону Раєрсону – основоположнику канадської системи шкіл-інтернатів для корінних народів.

Фото: Кріс Хелгрен / Reuters

Система шкіл-інтернатів, куди для примусової асиміляції поміщали дітей і підлітків корінних народів, в першу чергу – індіанців, діяла в Канаді в 19-20 століттях. За цей час через такі школи пройшли понад 150 тис. вихованців, яких силою розлучали з родинами, забороняли говорити на рідних мовах і практикувати традиційні культурні звичаї. Причому нерідко учні піддавалися жорстокому приниженню й насильству. Багато з них більше не повернулися до своїх родин.