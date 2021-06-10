У ВООЗ закликали відповідально ставитися до подорожей

ВООЗ закликала європейців відповідально ставитися до подорожей під час літніх відпусток, пишуть іноземні ЗМІ.

"У зв'язку зі зростаючою кількістю громадських зібрань, більшою мобільністю населення і великими фестивалями і спортивними турнірами, які відбудуться в найближчі дні і тижні, Європейське регіональне бюро ВООЗ закликає до обережності", - заявив на брифінгу глава Європейського регіону ВООЗ Ханс Клюге.

"Якщо ви вирішили подорожувати, робіть це відповідально. Пам'ятайте про ризики...", - сказав Клюге.

Відзначимо, що за останні два місяці кількість нових випадків COVID-19, випадків смерті та госпіталізацій знизилося, що спонукало 36 з 53 країн регіону почати ослаблення обмежень.

Країни повинні винести уроки з нового сплеску випадків захворювання влітку минулого року, незважаючи на те, що активно проводиться вакцинація.

Глава Європейського регіону ВООЗ Ханс Клюге також додав, що всього 30% жителів регіону отримали першу дозу вакцини - цього буде недостатньо для запобігання нової хвилі вірусу.