Honda показала новий хетчбек Civic

Honda вже представила версію Civic з кузовом седан, а дебют хетчбека запланований на 23 червня. Щоб підігріти інтерес до новинки, компанія показала тизер новинки, повідомляє Обозреватель.

Популярну модель Honda Civic Hatchback з нетерпінням чекають фани марки. В кінці поточного місяця компанія пообіцяла представити новинку, а поки продемонструвала тизер автомобіля.

Тизер Honda Civic Hatchback нового покоління. Джерело: Honda

За попередніми даними новий хетчбек Civic буде випускатися на американському заводі компанії в Грінсбурга, штат Індіана. Вперше модель з таким кузовом випускатиметься в США. У свою чергу, седан буде надходити в дилерські центри з Канади, з заводу в Аллістоне, провінція Онтаріо.

Споріднений седан Honda Civic 11-го покоління був представлений в квітні нинішнього року. Джерело: Honda

Як і седан, який дебютував в квітні нинішнього року, нове покоління хетчбека отримає 2-літровий атмосферний мотор, який розвиває потужність 160 "конячок". Крім того, покупці зможуть замовити більш потужну турбированную версію з 1,5-літровим мотором, в арсеналі якого 182 сили. У стандартній комплектації обидва варіанти йдуть в парі з безступінчатим варіатором CVT, але в компанії підтвердили, що можна буде замовити 6-ступінчасту "механіку". Також новинка успадкує інтер'єр від родинного седана.