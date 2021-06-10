Ціни на бензин відновили зростання

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 10 червня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подешевшав на 1 копійку, повідомляє РБК-Украина.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,20 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 28,97 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 27,34 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 15,67 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: