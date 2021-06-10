У лікарнях Укрзалізниці проводять обшуки
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки у лікарнях "Укрзалізниці". Слідчі дії проходять по справі щодо закупівлі послуг ПЛР-тестування, повідомляє РБК-Украина.
У пресслужбі зазначили, що слідчим надано доступ до усіх приміщень, передбачених ухвалою суду для проведення обшуків.
Посадові особи філій "Центр охорони здоров’я" АТ "Укрзалізниця" підозрюються у спробі закупити послуги ПЛР-тестування за завищеними цінами у вересні-грудні минулого року.
"На той час зазначені закупівлі були призупинені департаментом категорійного управління та службами безпеки АТ "Укрзалізниця". Матеріали щодо можливого порушення було передано правоохоронцям", - йдеться у повідомленні.